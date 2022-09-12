Ваш заказ принят. Благодарим вас.
- Номер заказа: 9627
- Дата: 12.09.2022
- Итого: 1000,00руб.
- Метод оплаты: Оплату гарантирую
Наши реквизиты для оплаты:
СберБанк: 4279 3806 8847 2523
Тинькофф Банк: 4377 7237 7585 8180
РНКБ: 2200 0202 1747 5955
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Информация о заказе
|Товар
|Итого
|Персик Кардинал × 1
|300,00руб.
|Фундук Московский (ранний) × 2
|700,00руб.
|Подытог:
|1000,00руб.
|Доставка:
|СДЭК предоплата
|Метод оплаты:
|Оплату гарантирую
|Итого:
|1000,00руб.