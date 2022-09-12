Ваш заказ принят. Благодарим вас.

  • Номер заказа: 9627
  • Дата: 12.09.2022
  • Итого: 1000,00руб.
  • Метод оплаты: Оплату гарантирую

Наши реквизиты для оплаты:

СберБанк: 4279 3806 8847 2523
Тинькофф Банк: 4377 7237 7585 8180
РНКБ: 2200 0202 1747 5955

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Информация о заказе

Товар Итого
Персик Кардинал × 1 300,00руб.
Фундук Московский (ранний) × 2 700,00руб.
Подытог: 1000,00руб.
Доставка: СДЭК предоплата
Метод оплаты: Оплату гарантирую
Итого: 1000,00руб.