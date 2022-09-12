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Номер заказа: 9627

Итого: 1000,00 р уб.

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Наши реквизиты для оплаты:

СберБанк: 4279 3806 8847 2523

Тинькофф Банк: 4377 7237 7585 8180

РНКБ: 2200 0202 1747 5955

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